مدفيديف: ترامب قد يتعرض لعملية اغتيال وهاريس غبية وعديمة الخبرة

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لن يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا حال فوزه، وإذا حاول فإنه قد يتعرض لعملية اغتيال.

وأضاف "بالنسبة لروسيا، لن تغير الانتخابات الرئاسية الأمريكية شيئا، لأن مواقف المرشحين تعكس بالكامل الإجماع بين الحزبين على ضرورة إلحاق هزيمة ببلادنا".

ووصف مدفيديف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "غبية وعديمة الخبرة والاستقلالية وستخاف من كل من حولها"، مضيفا أن الذي سيحكم البلاد في الحقيقة هي مجموعة من أهم الوزراء والمساعدين بالإضافة إلى عائلة أوباما من وراء الكواليس.

وحسب مدفيديف، فإن "ترامب المتعب الذي يطلق عبارات مبتذلة مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة ممتازة مع فلان"، سيضطر هو الآخر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام. لا يستطيع أن يوقف الحرب، لا في يوم ولا في ثلاثة أيام ولا في ثلاثة أشهر. وإذا حاول ذلك حقا، فقد يصبح جون كنيدي آخر"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الذي راح ضحية لعملية اغتيال عام 1963.