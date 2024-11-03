هاريس: إن فزت بالانتخابات سأفعل كل ما بوسعى لوقف الحرب فى غزة

أحمد علوى

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، مساء السبت، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

وقالت هاريس: عندما أصبح رئيسة سأفعل كل ما بوسعي لوقف الحرب في الشرق الأوسط، نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن".

كما تعهدت هاريس بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات، قائلة: أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".

وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر الجاري، أن فرص نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب متقاربان.