ما هو الالتهاب الرئوي المتنقل؟.. تقرير يوضح طرق الوقاية والعلاج

كتب حسام الشقويرى

الالتهاب الرئوي المتنقل، هو عدوى في الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين والتي تسمى الحويصلات الهوائية، ويعد مثل جميع أشكال الالتهاب الرئوي.

تأخذ الحويصلات الهوائية الأكسجين من الهواء وتسمح له بالمرور إلى الدم والانتقال إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، كما تزيل الحويصلات الهوائية ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الخلايا أثناء العمليات الأيضية الطبيعية وينتقل إلى الدم.

عندما تغزو الميكروبات مثل البكتيريا الرئتين، فإنها يمكن أن تصيب الحويصلات الهوائية، ما يسبب الالتهاب والتورم في مجاري الهواء والحويصلات الهوائية.

علامات وأعراض الالتهاب الرئوي المتنقل

غالبًا ما تشبه أعراض الالتهاب الرئوي أعراض نزلات البرد في الصدر، ويمكن أن تشمل:

التهاب الحلق

تعب شديد

حمى منخفضة الدرجة (أقل من 101 درجة فهرنهايت)

قشعريرة خفيفة

سعال

العطاس

صداع

ألم أو انزعاج في الصدر

يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي أعراضًا مختلفة عند الأطفال الصغار، بما في ذلك:



إسهال

الصفير

القيء

أسباب الالتهاب الرئوي عند المشي

على الرغم من أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو في بعض الحالات العفن، إلا أن معظم الحالات ترجع إلى نوع من البكتيريا يسمى الميكوبلازما الرئوية (M. pneumoniae).

في حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تسبب الكلاميدوفيلا الرئوية الالتهاب الرئوي الماشي، كما يمكن أن تسببه بكتيريا الليجيونيلا الرئوية (التي يمكن أن تسبب أيضًا نوعًا حادًا من الالتهاب الرئوي المعروف باسم داء الفيالقة).

يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية، مثل الأنفلونزا، وكوفيد-19، وفيروس المخلوي التنفسي، أيضًا إلى الالتهاب الرئوي المتنقل

كيف يختلف الالتهاب الرئوي المصاحب للمشي عن الالتهاب الرئوي العادي؟

تختلف أسباب الالتهاب الرئوي المتنقل والالتهاب الرئوي العادي. ففي حين يرتبط الالتهاب الرئوي المتنقل عادة ببكتيريا الميكوبلازما الرئوية، يرتبط الالتهاب الرئوي العادي عادة ببكتيريا العقدية الرئوية وبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية وبعض الفيروسات (مثل تلك التي تسبب مرض كوفيد-19 والإنفلونزا).

تختلف علاجات هذه الأشكال من الالتهاب الرئوي لأن الميكروبات المسببة للأمراض مختلفة، كما أن شدة العدوى مختلفة جدًا.

في حين أن الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي المتنقل قد يعانون من أعراض غير مريحة تشبه أعراض البرد، فإن أولئك الذين يعانون من الالتهاب الرئوي المنتظم قد يواجهون صعوبة في التنفس، ويعانون من نوبات سعال شديدة، ويشهدون ارتفاعًا في معدل ضربات القلب، ويعانون من الحمى.

هل مرض الالتهاب الرئوي معدي؟

يعد الالتهاب الرئوي المتنقل معديًا للغاية، حيث ينتقل من شخص إلى آخر من خلال قطرات صغيرة تدخل الهواء عند السعال أو العطس أو التحدث أو التنفس.

لا يمكن للشخص المصاب بالعدوى أن ينقل المرض فقط عندما تظهر الأعراض، بل أيضًا قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من ظهور أي علامة للمرض (فترة الحضانة). وبمجرد ظهور الأعراض، يمكن أن تستمر لأسابيع، وخلال هذه الفترة يمكن للشخص أن يظل معديًا.

خيارات العلاج والأدوية لمرض الالتهاب الرئوي

غالبًا ما يختفي الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه. يُنصح المرضى بالحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول الأدوية الخافضة للحرارة إذا لزم الأمر.

يمكن أن تساعد أيضًا المضادات الحيوية مثل الإريثروميسين ، أو الكلاريثروميسين، أو الأزيثروميسين (فئة من الأدوية تُعرف باسم الماكروليدات).

قد يستفيد بعض المرضى من نظام المضادات الحيوية من الخط الثاني (عندما لا تنجح العلاجات الأخرى)، مثل الفلوروكينولونات أو التتراسيكلينات.

يمكن علاج بعض الفيروسات التي قد تسبب الالتهاب الرئوي، مثل فيروس الأنفلونزا ، باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات. ولكن بالنسبة للعدوى الفيروسية الأخرى، قد لا يكون هناك علاج محدد بخلاف النصيحة القياسية بالراحة والبقاء رطبًا وتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

الوقاية من الالتهاب الرئوي

كما هو الحال مع العديد من التهابات الجهاز التنفسي، فإن النصيحة لتجنب العدوى ومنع انتشارها هي:

اغسل يديك بشكل متكرر، وخاصة بعد السعال أو نفخ الأنف، والذهاب إلى الحمام، وتغيير الحفاضات، وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

قم بتغطية فمك بمناديل عند السعال أو العطس.

لا تدخن فيمكن أن يؤدي التدخين إلى تثبيط قدرة الجسم على محاربة العدوى.

حافظ على صحتك العامة، والتزم بنظام غذائي صحي، واسترح، ومارس التمارين الرياضية بانتظام.