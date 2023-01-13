كيف تعرف إذا كنت تعاني من التهاب في الصدر أم نزلة برد؟

كتبت فاطمة خليل

نزلات البرد مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، حيث يصاب الشخص بالبرد أولاً يليه التهاب في الصدر، في حين أن عدوى الصدر هي حالة تنفسية تصيب الجهاز التنفسي السفلي والشعب الهوائية، يمكن أن تحدث عدوى الصدر بسبب الفيروسات أو حتى البكتيريا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عدوى الصدر تعني التهاب الممرات الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين، خلال فصل الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة، تتلف الخلايا المقاومة للبكتيريا في فتحات الأنف.

هناك نوعان من عدوى الصدر - التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي في حين أن التهاب الشعب الهوائية يؤثر فقط على أنبوب الشعب الهوائية الذي ينقل الهواء إلى الرئتين، يمكن أن يتعمق الالتهاب الرئوي ويؤثر على أنسجة الرئة.

علاوة على ذلك، فإن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية ناتجة عن فيروسات، ويمكن أن تكون حالات الالتهاب الرئوي ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا أو فطريات.

بشكل عام، تكون أعراض الالتهاب الرئوي أكثر حدة في طبيعتها من التهاب الشعب الهوائية.

أعراض نزلات البرد

من حيث الأعراض، يمكن أن تظهر أعراض متشابهة في كل من عدوى الصدر ونزلات البرد مثل الحمى الطفيفة وآلام الجسم والسعال والضعف ومع ذلك، هناك أعراض خاصة بعدوى الصدر مثل صعوبة التنفس واحتقان الصدر والشعور بالثقل في الصدر وما إلى ذلك.

هناك عدد قليل من الأعراض التي تختلف عن نزلات البرد ولا تعاني من التهاب في الصدر.

يعاني الشخص المصاب بنزلة برد من العطس وسيلان الأنف وانسداد الأنف وتدميع العينين بسبب العدوى في الجهاز التنفسي العلوي.

ومع ذلك، قد لا يعاني الشخص المصاب بنزلة برد من السعال، لأن البرد يؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي العلوي قد تستمر نزلات البرد لمدة 6-7 أيام حسب مناعة الفرد

أعراض التهاب الصدر

في معظم الحالات، يكون السعال من الأعراض الشائعة المصاحبة لعدوى الصدر، حيث أن العدوى تسبب تورم في الشعب الهوائية.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون التهابات الصدر مزعجة ومؤلمة للغاية نظرًا لأنه يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي، فقد يعاني العديد من الأشخاص من أعراض طويلة الأمد لأكثر من أسبوعين حيث يستغرق المخاط وقتًا في الخروج تمامًا من الممر الأنفي. علاج عدوى الصدر لا يوجد علاج طبي لعدوى الصدر ونزلات البرد أيضًا، يجب تجنب تناول المضادات الحيوية - لأنها قد لا تعمل في معظم الالتهابات الفيروسية. في كلتا الحالتين ، يُنصح بأخذ قسط كبير من الراحة وشرب السوائل الدافئة مثل الحساء والماء الدافئ وما إلى ذلك وتجنب الكافيين واستخراج البخار من وعاء الماء الساخن.

انسداد الأنف. إذا كان الشخص يبحث عن راحة فورية من الأعراض ، فيمكنه اختيار بخاخات الأنف التي ستخفف مؤقتًا من مشاكل التنفس

يمكن أن يساعد استخدام المرطب أيضًا في تخفيف المخاط والحفاظ على درجة حرارة دافئة للجسم يجب التحدث إلى طبيب الأسرة للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

منع التهابات الصدر ونزلات البرد

إن قطرات الجهاز التنفسي من فرد إلى آخر أثناء التحدث والتلامس مع الأسطح الملوثة يمكن أن تنشر العدوى الفيروسية.

بعد ملامسة هذه الأسطح ، عندما يلمس الشخص وجهه أو أنفه أو فمه ، يمكن أن يصاب بالعدوى.

إليك بعض النصائح للوقاية من عدوى الصدر:

-اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة قبل وجبات الطعام وقبل لمس الفم أو الوجه. سيمكن هذا الجهاز المناعي الجيد ويمنع دخول البكتيريا / الفيروسات إلى الجسم.

-إذا كان شخص ما مريضًا في المنزل، فاحرص على الابتعاد الاجتماعي عنه أيضا ، يجب على الشخص أن يعطس أو يسعل مع تغطية فمه هذا سيمنع انتشار العدوى من خلال الرذاذ التنفسي في الهواء

-النظام الغذائي الصحي المتوازن أمر بالغ الأهمية لتقوية جهاز المناعة للفرد ومحاربة الفيروسات بشكل فعال.