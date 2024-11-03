قوي مناعتك قبل الشتاء بـ 6 فيتامينات مهمة

كتب حسام الشقويرى

تزيد التغيرات الموسمية من خطر الإصابة بالعدوى، ولمقاومة تلك العدوى يجب تقوية جهازك المناعي باعتباره آلية الدفاع التى يستخدمها جسمك ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات، وهناك أوقات مثل فصل الخريف واقتراب الشتاء تزداد فيها فرص الإصابة، حيث تتمكن الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض من غزو جسمك وإصابتك بالأمراض، ولكي يكون جهاز المناعة لديك قويًا يجب أن تعمل خلاياك وأنسجتك وأعضائك معًا لتحديد التهديدات الخارجية وتدميرها والحفاظ على صحتك.

ولكن إذا كان هناك نقص فى بعض الفيتامينات فقد يتأثر جهاز المناعة لديك، وفي حين أن جميع العناصر الغذائية مهمة، فهناك بعض الفيتامينات الأساسية لتعزيز المناعة وفقا لما نشره موقع healthsite

- فيتامين ب6

قد يعمل فيتامين ب6 على تحسين الجهاز المناعي، فخلال دراسة أجريت عام 2006 ونشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية وجد أن تناول مكملات فيتامين ب6 بجرعة (50 أو 100 مجم يوميًا) يمكن أن يزيد من الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، ويشارك فى إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة، ويدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تساعد الجسم على محاربة العدوى، ويلعب دورًا في الحفاظ على صحة الغدة، وهو العضو الذي ينتج الخلايا التائية المقاومة للعدوى، ومن الأطعمة الغنية به البطاطس، والدجاج والأسماك والحمص والموز.

-فيتامين ب12

يمكن استخدام فيتامين ب12 لموازنة الاستجابات المناعية، ويمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات الفيروسية، وفقًا لبحث نُشر فى Nutrition Reviews عام 2021، ويساعد فيتامين ب12 على دعم تخليق الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي، و"يرتبط الجهاز العصبي السليم بجهاز مناعي يعمل بشكل جيد، كما يساهم فيتامين ب12 أيضًا في إنتاج خلايا الدم، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء، الأسماك والحليب.

-فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد على تحييد الجذور الحرة ويحمي الخلايا المناعية من التلف التأكسدي. وفيتامين هـ مهم للأداء الطبيعي للخلايا المناعية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الفيتامينات والهرمونات في عام 2011. وهو يدعم وظيفة الخلايا التائية، التي تعد ضرورية لاستهداف الخلايا المصابة أو غير الطبيعية والقضاء عليها، من الأطعمة الغنية به البروكلي والكيوي.

-فيتامين أ

غالبًا ما يرتبط الرؤية بفيتامين أ. لكن فيتامين أ يلعب أيضًا دورًا في تنظيم الجهاز المناعي، وفقًا لبحث نُشر في Nutrition Clinique et Métabolisme في عام 2022. يساعد فيتامين أ في الحفاظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وهما خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى. كما يدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء ويلعب دورًا في تنظيم الاستجابة المناعية، ومن الأطعنة الغنية به الجرز والسبانخ وقرع العسل.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات مكافحة مسببات الأمراض في الخلايا الوحيدة والبلعميات، وهما نوعان من خلايا الدم البيضاء. يرتبط نقص فيتامين د بزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Journal of Investigative Medicine في عام 2011. تقول خبيرة التغذية بوجا كيديا : "يساعد أيضًا في تنظيم الاستجابة المناعية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يقل التعرض لأشعة الشمس" ، ومن الأطعمة الغنية به البيض، والحليب ومشتقاطه، الأسماك.

فيتامين سي

اجعل فيتامين سي صديقك إذا كنت تريد الحفاظ على قوة جهازك المناعي. يعتبر فيتامين سي من أهم العناصر الغذائية الدقيقة لوظيفة المناعة، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Cureus في عام 2023. إنه أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تدعم إنتاج ووظيفة خلايا الدم البيضاء، وخاصة الخلايا البلعمية واللمفاوية، والتي تساعد في مكافحة العدوى. كما أنه يقوي حواجز الجلد، والتي تعمل كدفاع ضد مسببات الامراض، ومن الأطعمة الغنية به البرتقال والكيوي والجوافة والفراولة.