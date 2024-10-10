وزارة التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقة التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024 ، وتصرف الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية تكثيف حملات التفتيش المجمعات الاستهلاكية والمخابز وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.