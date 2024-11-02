اليوم السابع
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انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر 2024

السبت، 02 نوفمبر 2024 01:00 م
انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر 2024 السلع التموينية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم  السبت ضمن مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

 

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد  المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، وأهاب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

 







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السلع المدعمة على بطاقات التموين



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