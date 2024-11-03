تداول 34 سفينة بميناء دمياط واستقبال 48539 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22986 طن تشمل : 3903 طن ملح معبأ و 6682 طن يوريا و 655 طن سماد و 3074 طن فلوسبار و 1705 طن اسمنت و 6967 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48539 طن تشمل : 8553 طن حديد و 13799 طن ذرة و 6750 طن سكر و 5729 طن فول صويا و 11836 طن قمح و 1054 طن خشب زان و 2418 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 818 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1952 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2220 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141698 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118050 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2586 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4415 حركة .