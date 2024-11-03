اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"إن إتش كيه": اجتماع ياباني-صيني لبحث تداعيات نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:06 م
"إن إتش كيه": اجتماع ياباني-صيني لبحث تداعيات نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا اليابان
أ ش أ

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أفادت مصادر لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بأن الأمين العام للأمن الوطني الياباني تاكيو أكيبا سيجتمع بوزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين لمناقشة مسألة نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن أكيبا سيتوجه في وقت لاحق اليوم /الأحد/ إلى بكين حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع وانج غدا /الاثنين/ لمناقشة تداعيات نشر جنود كوريين شماليين في أوكرانيا على منطقة شرق آسيا، وبحث الوسائل الممكنة للرد على هذه الخطوة.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يبحث المسؤولان أيضا الترتيبات لعقد قمة يابانية-صينية.

كان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد أشار، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، إلى أن بلاده لن تتدخل في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، قائلا إن كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا دولتان مستقلتان وذات سيادة، وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بينهما هو أمر يخصهما.

 







اليابان

كوريا الشمالية

روسيا

اوكرانيا



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