اليوم السابع
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5 عوامل تتسبب فى الإصابة بمرض السكرى تجنبها

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 09:08 م
5 عوامل تتسبب فى الإصابة بمرض السكرى تجنبها جهاز قياس السكر.. أرشيفية
كتبت: سارة وائل

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يعد مرض السكر هو عجز الجسم عن المحافظة على نسبة جلوكوز الدم  في حدود المستوى الطبيعي، ويوجد العديد من العوامل والأسباب التي تساهم في تزايد نسبة السكر في الدم.

العوامل التى تزيد من الإصابة بمرض السكرى ،وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي:

  1. تناول كميات كبيرة من مصادر الطاقة.
  2. السمنة.
  3. الحمل.
  4. زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية.
  5. اضطرابات الجهاز العصبي.

وتعمل هذه العوامل على إحداث الإصابة عن طريق زيادة إفراز هرمون الكورتيزون، وهو عامل هرموني يتسبب في الإصابة بالسكري .







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السمنة

الحمل

اضطرابات الجهاز العصبي

مصادر الطاقة

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أسباب الإصابة بمرض السكري

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