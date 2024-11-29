يعزز الهضم ويقوى المناعة.. 5 فوائد لتناول هذا المشروب كل صباح

كتبت مروة هريدى

تعتبر التوابل جزءا لا يتجزأ من أي مطبخ، حيث تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ، لا تتوقف فقط على تعزيز نكهة الطعام، ولعل أحد أشهر هذه التوابل هو القرنفل، حيث يحتل القرنفل مكانة خاصة في نظامنا الغذائي بسبب خصائصه الطبية الهائلة، ويكتسب ماء القرنفل، المصنوع من نقع القرنفل في الماء طوال الليل، شعبية كبيرة كعلاج صحي بسيط ولكنه قوي، وهذا المشروب الطبيعي المليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، يقدم العديد من الفوائد، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول ماء القرنفل كل صباح:



يعزز الهضم

إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض وسوء الهضم وانتفاخ البطن بشكل متكرر، فإن هذا العلاج يمكنه علاج كل هذه المشاكل من جذورها، ويحفز ماء القرنفل الإنزيمات الهضمية، مما يساعد في تحلل الطعام بكفاءة، كما يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ وعسر الهضم، مما يُعزز صحة الأمعاء.

يقوي المناعة

يشكل تغير الطقس تهديدًا لصحتنا بسبب ضعف المناعة، ونظرًا لغناه بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات، يعزز القرنفل قدرة الجسم على مكافحة العدوى، كما أن الاستهلاك المنتظم لماء القرنفل يقوي جهاز المناعة ضد الأمراض الموسمية.

يعزز فقدان الوزن

تنتشر علاجات إنقاص الوزن، ومع ذلك، فإن معظمها صارمة ويصعب الالتزام بها، ويمكن أن يساعد تناول ماء القرنفل في إنقاص الوزن عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات، كما تساعد مركباته في تنظيم مستويات السكر في الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

يدعم صحة الفم

لا يزال القرنفل هذا العلاج المنزلي التقليدي فعالًا لآلام الأسنان ومشاكل الفم، حيث يُعرف ماء القرنفل بتأثيراته المضادة للبكتيريا، ويساعد في منع رائحة الفم الكريهة وتخفيف آلام الأسنان والتهابات اللثة، ويمكن أن تساعد المضمضة بماء القرنفل أيضًا في تهدئة التهاب الفم.

يحسن صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي سوء جودة الهواء إلى انسداد مجاري الهواء وضعف وظائف الرئة لدينا، ويعمل ماء القرنفل كطارد طبيعي للبلغم، حيث يساعد على التخلص من المخاط وتخفيف السعال، كما أنه يهدئ التهاب الحلق ويدعم صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

طريقة تحضير ماء القرنفل

انقعى 2-3 حبات قرنفل في كوب من الماء طوال الليل، ويمكنك أيضًا غليها لاستخراج المزيد من الزيوت من القرنفل، ويمكنك أيضًا إضافة قليل من مسحوق القرنفل المطحون ناعمًا إلى كوب من الماء لتحضيره، وتناوله على معدة فارغة في صباح اليوم التالي للحصول على أقصى فائدة.