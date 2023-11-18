8 فوائد للغرغرة بالماء المالحة.. تخفف التهاب الحق ومشاكل الفم

فوائد غرغزة الفم بالمياة الدافئة

وأوضح التقرير أن الملح يعتبر قاتلا طبيعيا للجراثيم ويساعد في تدمير البكتيريا وتقليل الجراثيم الضارة في الفم والحلق، كما أنه يساهم في تقليل التورم وتخفيف الألم، ومن الممكن تحضير المحلول الملحى بكل سهولة بوضع نصف معلقة ملح على كوب واحد من الماء الدافئ حتى يذوب ثم القيام بعملية الغرغزة.

- تساعد في التخلص من البلغم والاحتقان.

- تخفف من التهابات الجيوب الأنفية كما أنه يقلل الضغط والقلق المرتبط بها.

- الغرغرة المنتظمة بالماء المالح تساعد في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا.