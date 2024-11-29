في موسم اليوسفي والبرتقال.. نصائح لاستفادة كاملة من فوائدهما

كتبت مروة محمود الياس

الحمضيات من الفاكهة هى أفضل الخيارات الصحية التي يمكن أن تلجأ لها خاصة خلال فصل الشتاء، تلك الحمضيات بجميع أنواعها تحتوي على مغذيات طبيعية وفيتامينات بكم من هائل، كل الفيتامينات التي تحتوي عليها تعمل على تعزيز جهاز المناعة مجتمعة، وتحسين دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى المتكررة التي تصيبنا خلال الطقس البارد.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الحمضيات منها الليمون الحامض والليمون الأخضر والجريب فروت والأناناس والبرتقال واليوسفي، ولعل أهم أنواعها هما اليوسفى والبرتقال، يفضلهم الجميع ومذاقهما جيد ولذيذ ولاذع وحمضي ومميز.

تحتوي هذه الأنواع من الفاكهة على فيتامين سي المعزز للمناعة والمنشط لجميع الفيتامينات الأخرى في الجسم لتأهب جهاز المناعة لأي هجمات من العدوى، أو نزلات البرد وغيرها، تلك الحمضيات تحتوي على كم من المياه يساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الشتاء لذا فوائدها تتضاعف خلال هذا الطقس البارد فتحمي الجسم من الجفاف.

تابع التقرير أنه عند تناول البرتقال واليوسفي عليك بالالتزام بمجموعة من النصائح منها:

للاستفادة القصوى من الحمضيات عليك بتناول كميات معتدلة منها وعدم الإسراف في تناولها.

لابد من شرب المياه بعدها لأن الحامض قد يلتصق بالأسنان ويضرها.

تعمل الحمضيات بأنواعها المختلفة على استرخاء العضلة السفلية في المريء ما قد تثير أعراض ارتجاع المريء المعروفة أثناء الليل وأثناء النوم لذا عليك بعدم تناولها بكميات كبيره للاستفادة القصوى منها.

لا تتناول البرتقال واليوسفي قبل النوم مباشرة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء أو ارتجاع حمض المعدة عليك بتناولها على مدار اليوم بكميات صغيرة للغاية.

لا تتناول عصير البرتقال أو عصير اليوسفي على معدة فارغة أو على الريق صباحًا، اجعله مشروبا بين الوجبات

اهتم بالتنويع بين أنواع الفواكه المختلفة وإضافة الحمضيات إليها فلا تركز كل حصتك الغذائية على الحمضيات فقط

إذا شعرت بحرقة أو ارتجاع في المريء بعد تناول الحمضيات احصل على قسط من الراحة، ولا تتناول الحمضيات إلا بعد هضم الطعام كليا.

اهتم بالتنويع بين أنواع الحمضيات للحصول على المغذيات والفيتامينات الكاملة التي تحتوي عليها، فالكيوي والبرتقال واليوسيفي والليمون والجريب فروت وغيرها يمكنك التنويع بينهم.