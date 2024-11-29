اليوم السابع
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البريد: وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:20 م
البريد: وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد

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قررت الهيئة القومية للبريد، وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس" خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 و3  ديسمبر 2024؛ وذلك بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024؛ كما تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على تسهيل عملية صرف المعاشات.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن قرار وقف بيع الكراسات خلال فترة صرف المعاشات، يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على كبار السن من أصحاب المعاشات، وتوفير الفرصة الكاملة لعمليات صرف معاشات شهر ديسمبر للمستفيدين بكل سهولة ويسر، ومنع حدوث أي تزاحم أو تكدس داخل مكاتب البريد قد يعرض حياة المواطنين للخطر".

أضافت داليا الباز، أن مكاتب البريد شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الإسكان، مما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتجنب أي ازدحام قد يعيق عملية صرف المعاشات، بما يضمن تقديم خدمة صرف المعاشات لكبار السن في جميع المحافظات بالجودة المطلوبة.







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