اليوم السابع
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رئيس صندوق الإسكان: بيع أكثر من 135 ألف كراسة شروط لوحدات "سكن لكل المصريين 5"

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 06:00 م
رئيس صندوق الإسكان: بيع أكثر من 135 ألف كراسة شروط لوحدات "سكن لكل المصريين 5" مى عبد الحميد
كتب محمد شعلان

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قالت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تحديد أيام لسحب كراسات مشروع الاسكان الاجتماعي لذوي الهمم مبادرة منهم بسبب التزاحم في أول الأيام من قبل المواطنين، مفيدة بأن الأسبوع المخصص لهم شهد شراء 44 ألف كراسة شروط وأكثر من 8 آلاف عميل دفعوا مقدمات جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن ذوي الهمم الذين لم يلحقوا التقديم عليهم الاستكمال مع باقي المواطنين حتى نهاية فترة الاعلان وهي 24 ديسمبر القادم، مؤكدة أن الاقبال كبير جدا وتم بيع أكثر من 90 ألف كراسة شروط أمس، واليوم 45 ألف كراسة.

وتابع: "زودنا عدد مكاتب البريد عشان يكون في تيسير على المواطنين وأصبح هناك 395 مكتب بريد لبيع كراسات الشروط، واللي بيشتري في الأول زي الآخر ومفيش أفضلية بأسبقية التقديم ونتبع نظام أولويات، وتخصيص الوحدات يتم بقرعة عشوائية الكترونية".







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