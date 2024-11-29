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صندوق الإسكان يمد فترة شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين حتى نهاية 2024

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 10:31 ص
صندوق الإسكان يمد فترة شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين حتى نهاية 2024 مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
كتب ـ أحمد حسن

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أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم  بسهولة ويسر.

وأضافت أنه سوف يتم إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجرى طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو 400 مكتب بريد مميكن.

وأشارت إلى أنه لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث إنه لا توجد أفضلية للحصول عليها في الأيام الأولى، خاصة أن الصندوق يطبق نظاما للأولويات محددا مسبقًا.







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