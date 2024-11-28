الصحة: مناظرة 3 ألاف حالة من خلال التشخيص «عن بعد» بمستشفيات الحميات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 575 ألف و302 مريضا، بالعيادات الخارجية ومختلف أقسام مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ 154ألف و718 مريضاً، بأقسام الطوارئ والاستقبال خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خروج 19 ألف و682 حالة شفاء بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات و أقسام الحميات علي مستوي الجمهورية، منهم 15 ألف و942 مريض تم علاجهم بالأقسام الداخلية، و4 الآف و535 مريض بالرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات .

وقال "عبدالغفار"، إنه تم مناظر 2941 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفي وهم حميات أسيوط والأسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها، لافتاً إلى أن هدف تقنية التشخيص عن بُعد هو الاستمرار في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم البدء في إنشاء وحدة علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة، لتحسين جودة العلاج للمرضى، كما تم إضافة ماكينتين للغسيل الكلوي بمستشفى حميات طوخ، تمهيدًا لتشغيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة، مما يساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وتابع وجيه، انه تم تزويد مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسريرين اضافيين للرعاية، بجانب افتتاح 30 سرير رعاية للأطفال بمستشفى حميات العباسية، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات العلاجية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الإدارة العامة لمستشفيات الحميات قامت بتنظيم زيارات ميدانية شاملة لمستشفيات الحميات في العديد من المحافظات، مثل حميات قنا، وحميات الفيوم، وحميات دمياط، وحميات المحلة، والاسكندرية وبنها وسوهاج وجرجا، بمشاركة فريق الحوكمة لضمان سير العمل بشكل فعال ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتؤكد وزارة الصحة على استمرار جهودها لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في مستشفيات الحميات، والعمل على تحقيق أفضل النتائج للمرضى من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.



