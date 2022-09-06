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هل ينتقل فيروس كورونا من الأم للطفل أثناء الرضاعة ؟ الصحة تجيب

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:51 م
هل ينتقل فيروس كورونا من الأم للطفل أثناء الرضاعة ؟ الصحة تجيب فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدى، أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتى تأكدن إصابتهن بالمرض.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا آمن وفعّال في تقوية مناعتك ضد الإصابة بالعدوى.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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