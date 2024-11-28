مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ طلاب محافظة القاهرة امتحانات امتحانات شهر نوفمبرللعام الدراسي 2025/2024، الأحد القادم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبرللعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/12/1 حتي يوم الخميس 2024/12/5 .

وفى سياق آخر أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشاركة المديرية في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث على الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمهم والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلى للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

وكذلك إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية ولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.