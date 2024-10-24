مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولا بأول

كتب سيد الخلفاوى

وجه أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، وجاء ذلك خلال جولته اليوم لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث كان فى استقبال أحمد شعبان، مدير عام الإدارة، إيمان رفعت مديرة المدرسة.

وتابع مدير المديرية الصفين الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير العملية التعليمية وانضباطها، كما اطمئن على نسبة حضور الطالبات والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية، وادائهم للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بأداء الواجبات.

وتفقد "موسى" نشاط المكتبة وشجع الطالبات على أهمية القراءة لإثراء معلوماتهم وأوصاهم بالاشتراك فى كافة المسابقات متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

وفى ختام الزيارة أثنى " وكيل أول الوزارة" بالأداء المتميز لإدارة المدرسة وحسن انتظام سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.