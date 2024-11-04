مدير تعليم القاهرة توجه بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسى

كتب سيد الخلفاوى

وجهت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تحقيقًا للانضباط داخل المدارس، واستخدام آليات لتحفيز الطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

وحرصت مدير المديرية، خلال جولة لها اليوم بالمدارس لمتابعة انتظام سير وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس، عى متابعة الفصول، ومستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة والكتابة ومتابعة التقييمات ، مؤكدة على الجميع تصحيحها أولا بأول ، كذلك تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات .

وزارت "إبراهيم"، مدرسة القنطرة شرق الابتدائية - التابعة لإدارة الزاوية التعليمية ، ومدرسة حدائق القبة الابتدائية - التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية.

وكانت سماح إبراهيم، استقبلت الطلبة الفائزين على مستوى القاهرة فى مسابقة "فنى مبتكر" فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع مشروع القوى العاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ومجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات .

وأكدت أن هذه المسابقات تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى واستغلال طاقات الشباب وتحفيزهم على التفكير والبحث العلمي وربطه بالصناعة للمساهمة في تنفيذ رؤية (2030) ، بالاضافة الى تكوين كوادر شبابية قادرة على إنتاج أفكار مبتكرة وتحويلها إلى مشروعات ناجحة ومؤثرة فى المجتمع وسوق العمل بما يسهم فى نمو الاقتصاد .