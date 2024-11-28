اليوم.. إطلاق تشغيل خط رورو بين مينائى دمياط وتريستا بإيطاليا

كتب سيد الخلفاوى

يفتتح الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالى، وذلك بين مينائى دمياط – تريستا، والذى يستهدف تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الأوربية بسرعة كبيرة.

كما يشهد الفريق كامل الوزير، اليوم، رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة وذلك بحضور السفير ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.

كما يشارك فى الافتتاح اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحرى واللواء رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحرى واللواء طارق عدلى رئيس ميناء دمياط واللواء أحمد حواش - رئيس ميناء الإسكندرية واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس شركة بان مارين جروب.