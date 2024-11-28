اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم بارد وأمطار ببعض المناطق.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم بارد وأمطار ببعض المناطق.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة