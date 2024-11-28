الأرصاد: طقس اليوم بارد وأمطار ببعض المناطق.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.