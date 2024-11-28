أسعار القهوة تصل لأعلى مستوى لها منذ نصف قرن فى البرازيل بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

وصل سعر القهوة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، ويرجع ذلك أساسًا إلى القلق المتزايد بشأن الحصاد في البرازيل، المنتج الرائد في العالم، والذي تأثر بجفاف خطير وأسابيع من الحرائق.

وأشارت صحيفة باخينا 12 الأرجنتينية إلى أنه وصل أرابيكا المدرج في نيويورك إلى 3.20 دولار، وهو سعر لم يصل إليه منذ عام 1977، وبلغت الزيادة حوالي 70% منذ بداية العام، عندما كان يتداول حول 1.90 دولار.

وأوضح المحلل جون بلاسار، أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل رئيسي بالعرض في أمريكا اللاتينية وأيضا في بعض الدول الأفريقية. وشدد على أن "توقعات إنتاج البن ليست جيدة جدًا للأشهر الستة المقبلة".

وقال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن الزيادات تفسرها المخاوف من "سوء المحاصيل بسبب الظروف الجوية المعاكسة" في بداية العام، خاصة في البرازيل، أكبر منتج ومصدر للبن، وأرابيكا على وجه الخصوص.

وفي هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ، تأثر الحصاد هذا الصيف بحرائق غير مسبوقة، معظمها ذات أصل إجرامي، بحسب السلطات.

وتشتعل النيران لعدة أسابيع من منطقة الأمازون في شمال البلاد إلى جنوبها، ويغذيها الجفاف التاريخي الذي يعزوه الخبراء جزئيا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال جون بلاسارد، المحلل في ميرابو، إن "وضع الاحتياطي المتوتر في البرازيل للفترة 2024-2025 واحتمال حدوث محصول برازيلي مخيب للآمال في 2025-2026" يخلق مخاوف من استمرار الأسعار في الارتفاع.

العوامل الجيوسياسية

كما تأثر سعر القهوة بالعوامل الجيوسياسية، مثل اضطرابات الشحن ، والتعريفات الأمريكية المحتملة بعد انتخاب دونالد ترامب، وتنظيم الاتحاد الأوروبي المستقبلي بشأن إزالة الغابات.

وقال الخبير جيلهيرم موريا،: "في هذا السياق من عدم اليقين، يختار المزارعون بيع ما يحتاجون إليه فقط، مما يحد من إمدادات القهوة".

وتؤثر هذه المخاوف بشأن العرض أيضًا على فيتنام، المنتج الرئيسي لقهوة روبوستا، المستخدمة على سبيل المثال في القهوة سريعة التحضير.

ولم يُشهد هذا السعر منذ السبعينيات، وفقًا لبلومبرج، التي اعتمدت على بيانات أرشيفية، وسيكون لارتفاع الأسعار تأثير على المستهلكين، الذين سيشهدون ارتفاع تكلفة القهوة.، ووفقا للخبراء فإنه "من الواضح أن هذا سيكون له تأثير كبير" اعتبارا من بداية العام المقبل، عندما تبدأ الشركات التفاوض على عقود القهوة الخاصة بها.

وذكرت بلومبرج أن شركة نستله، المالكة لكبسولات نسبريسو ونسكافيه وستاربكس التي تباع في محلات السوبر ماركت، أعلنت بالفعل في نوفمبر أنها سترفع الأسعار وتخفض حجم جرعاتها مع تآكل هوامش ربحها.