‫وزير الرى: التنسيق مع تونس فى دعم نظم الإنذار المبكر للسيول بالبحر المتوسط

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى التونسي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية .

و تم خلال اللقاء التباحث حول تبادل الخبرات وقصص النجاح بين البلدين في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ونقل الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال للجانب التونسى.

كما تم التباحث حول عدد من الفعاليات والأنشطة الجارية تحت مظلة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) .

أشاد سويلم بالدور الهام والفعال لتونس ضمن مبادرة AWARe ، حيث شاركت في البرامج التدريبية المنعقدة تحت مظلة المبادرة ، كما شارك ممثلوا دول مصر وتونس والمغرب والأردن في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "استخدامات المياه المالحة من اجل الزراعة" خلال فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه ، كما تم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال دعم نظم الإنذار المبكر للسيول بدول البحر المتوسط تحت مظلة مبادرة AWARe ، حيث تم الإتفاق على التنسيق بين البلدين فيما يخص مشروع "استخدامات المياه المالحة من اجل الزراعة" و "دعم نظم الإنذار المبكر للسيول بدول البحر المتوسط" .