‫انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه 2024 - 2025

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى باجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي"، وتم خلالها انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى 2024 - 2025 .

وعقدت اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى 3 أيام تناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي ، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة الى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية، وذلك بمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندسة مروة خطاب مدير عام الهيدرولوجيا بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية .