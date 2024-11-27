اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة حول آيات الله الكونية فى السحاب والمطر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 10:15 ص
وزارة الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة حول آيات الله الكونية فى السحاب والمطر وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم (3006) ندوة علمية ودعوية على مستوى الجمهورية، تحمل عنوان: "من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر".

تأتي هذه الندوات ضمن برنامج "مجالس العلم والذكر" الذي يعقد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 بعد صلاة العشاء. 

تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع. 

تركز الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير.







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