وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي.. نشاط مُكثف دعويًّا واجتماعيًّا

كتب لؤى على

شهدت وزارة الأوقاف نشاطًا دعويًا واجتماعيًا مكثفًا، في الفترة من السبت الموافق 14 من جمادى الأولى 1446 هجرية، 16 من نوفمبر 2024 م، إلى يوم الجمعة الموافق 20 من جمادى الأولى 1446 هجرية، 22 من نوفمبر 2024 م، وأقامت خلالها 7498 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و 7565 مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، و5261 ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، وافتتحت 21 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في خلال هذه الفترة، عددًا من المسئولين داخل مصر وخارجها... وفي خطوة جديدة للانضباط الإداري قرر وزير الأوقاف الاجتماع بمديري مديريات الأوقاف الإقليمية بصورة دورية لعرض ملفات العمل والمتابعة الحثيثة لتذليل المعوقات، كما اعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١، وفي ختام الأسبوع شهد معالي الوزير إحياء الذكرى السابعة لشهداء مسجد الروضة ببئر العبد بمحافظ شمال سيناء.



الحصاد الأسبوعي





ونشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية... في خطوة جديدة للانضباط الإداري، قرر وزير الأوقاف الاجتماع بمديري مديريات الأوقاف بصورة دورية لعرض ملفات العمل والمتابعة الحثيثة لتذليل المعوقات، وقد عقد الوزير الاجتماع الأول، الشيخ سمير محمد خليل محمد، مدير مديرية أوقاف أسوان، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.



في خلال اللقاء، استمع وزير الأوقاف، إلى عرض لكل شئون المديرية، وناقش معوقات العمل، وكيفية التصدي لها، وسبل تذليل العقبات والصعاب.

وأكد الوزير أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي بكل صرامة لضمان قيام كل العاملين بالوزارة بدورهم المنوط بهم مع الحماية من أي تجاوز.

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان: "الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري: رؤية واقعية استشرافية".

ودعا وزير الأوقاف الأزهري إلى أن يخرج المؤتمر بصيحة وصرخة في أذن البشرية جمعاء، ينادى فيها بحوار وتعارف الحضارات، ليكون بديلًا لفلسفة صدام الحضارات، والتي على أساسها اشتعلت حروب ودُمرت دولٌ بأكملها، كما أعلن المؤتمر تضامنه وتأييده لدعوة الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للتسامح، لأنه يرسخ لقضية الحوار الحضاري، مؤكدًا أن المسلمين دائمًا يدهم ممدودة للسلام والتسامح، وإلى كل ما يدعو إلى العدل والإنصاف والإنسانية.

خطوة على طريق الإصلاح للشئون المالية لأبناء الأوقاف

اعتمد وزير الأوقاف، الاثنين ١٨ من نوفمبر، زيادةً في مكافأة عقود خطباء المكافأة الملحَقين على بند ٣/٤ وعددهم 527 متعاقدًا، والإداريين الملحقين على البند ذاته وعددهم 232 متعاقدًا، والمتعاقدين والملحقين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، والمتعاقدين على بند ٣/١.

تأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للعناية بمنسوبيها والارتقاء بأحوالهم المادية؛ وذلك سعيًا منها إلى إنفاذ التكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء، وحرصًا منها على اقتراب منسوبيها من الوصول تدريجيًا إلى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة؛ علاوة على تقرير حق الفئات المذكورة أعلاه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة أسوةً بالموظفين العاملين لدى الوزارة.

مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات مقرأة كبار القراء برواية الْبَزِّيِّ عن ابن كثير، بمسجد سيدنا الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبمشاركة نخبة من أعلام دولة التلاوة في مصر حيث يتبادلون التلاوات المرتلة بأسلوب مميز يعكس جماليات الأداء القرآني لهذه الرواية.

استقبال سفير المملكة الأردنية الهاشمية

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية.وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدينية والثقافية، بما يعزز الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والأردن.

أسماء المرشحين للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لخوض المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم في جميع الأفرع، إذ تم ترشيح عدد من المتسابقين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في جميع الأفرع، فشارك في الفرع الأول متسابقان، وفي الفرع الثاني سبعة متسابقين، وفي الفرع الثالث متسابقان، وفي الفرع الرابع سبعة متسابقين، وفي الفرع الخامس خمس أسر، وفي الفرع السادس ستة متسابقين.

اعتماد تجديد إيفاد سبعة أئمة

تفقد أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة

قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، تجديد إيفاد عدد من أئمة الوزارة للعمل في مجال الوعظ والإرشاد بـجمهوريات تنزانيا والسنغال والبرازيل، يأتي ذلك في إطار الدور العالمي للأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام داخل مصر وخارجها من خلال إيفاد الأئمة المتميزين إلى مختلف دول العالم، استمرارًا لنشر قيم الوسطية والاعتدال.تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس، التي ينفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات.شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، ومراحل التدقيق والتحقق من صحة المستندات التي قام المتقدمون برفعها على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، بجانب قاعات الامتحان الرقمية والأخرى المخصصة للمتقدمين من المواطنين ذوي الإعاقة، والعيادة الطبية والمكتب القانوني.واتفق وزير الأوقاف ورئيس الجهاز على إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الأئمة التي لم تشغل في المسابقات الثلاث السالفة والمحدد بـثلاثة آلاف إمام وخطيب ومدرس، وسيقوم الجهاز خلال شهر يناير المقبل بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

وزير الأوقاف يستقبل مراقب المكتب الكويتي

ناقش وزير الأوقاف في مكتبه بالوزارة، مع خالد الكندري، مراقب المكتب الكويتي، أوجه ودعم التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية وبيت الزكاة الكويتي.وقدم الوزير الشكر للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على ما يقوم به من دعم للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، وإقامة المعسكرات واللقاءات التثقيفية التي يتم تنظيمها للطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف دمياط

عقد وزير الأوقاف اجتماعًا مع فضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، بمقر الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات في كل أسبوع؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

رئيس القطاع الديني يلتقي أئمة شمال سيناء

زار الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، محافظة شمال سيناء، والتقى بقيادات الدعوة وأئمة المساجد في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة ورفع كفاءتهم.وأكد رئيس القطاع أهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.

إحياء الذكرى السابعة لشهداء مسجد الروضة

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، و الشيخ مسعد حامد أبو جرير، شيخ الطريقة الأحمدية الجريرية، و الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، نائبًا عن عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وقيادات المحافظة وشيوخ سيناء الكرام.

وقال وزير الأوقاف: إن هذا اليوم يوم عزيز جدًا على قلوبنا، نجتمع فيه لنتذكر ذلك اليوم الذي امتدت فيه يد الغدر والخيانة والإرهاب لتطعن المصريين في أعز ما يملكون، أبنائها الأبرار الكرام الأعزاء، وهو يوم لن يمحوه التاريخ، فقد انتهكوا الحرمات بيد الإثم والعدوان، وأراقوا دماء ثلاثمائة وتسعة من شهدائنا الأبرار وهم ساجدون بين يدي الله في صلاة الجمعة في قلب هذا المسجد الطاهر الذي نحن فيه الآن، في حادث اهتز له العالم أجمع، لكننا اليوم نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار بعد أن طُويت صفحة الإرهاب الأسود إلى غير رجعة، وستمضي السنون والأزمان وسيظل أبناء مصر أوفياء في كل بقاع الوطن، وهذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعًا.

وعبر وزير الأوقاف عن تشرفه بشهود هذا اليوم مع الأشقاء والأهل من أبناء سيناء شيوخًا وقبائل وعواقل، كبارًا وصغارًا، بمسجد الروضة بقلب سيناء الحبيبة درة تاج الوطن، مقدمًا لهم خالص الود والحب والإجلال من أبناء مصر جميعًا، مؤكدًا أن سيناء هي الأرض الطيبة المباركة، أرض البطولات والأبطال والأبرار الذين قدموا العديد من التضحيات ولا يزالون على عهدهم وبرهم.

مجلس استقبال حافل بعد صلاة الجمعة

على شرف استقباله، دعا الشيخ مسعد أبو جرير، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى مجلس استقبال حاشد عقب صلاة الجمعة، في تقليد سيناوي عريق، في قرية الروضة بشمال سيناء، بحضور محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور، وحضور واسع من شيوخ القبائل السيناوية العريقة وشيوخ الطرق الصوفية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك على هامش إحياء الذكرى السابعة لشهداء مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

في خلال كلمته، أكد وزير الأوقاف أن سيناء تمثل قيمة جليلة وعميقة في وجدان كل مصري، فهي أرض العزة والفخر والبطولة والفداء، وأن الله تجلى على هذه الأرض المباركة فشهدت أعظم تجليات الرحمة الإلهية.

وأشاد الوزير بجهود أبناء سيناء وشيوخ الطرق الصوفية، موضحًا أن هذه الفعالية تعد اجتماع بر ووفاء لشهدائنا الأبرار الذين عرجت أرواحهم الطاهرة من رحاب بيت من بيوت الله، وأن هذا الحدث رغم ألمه العميق سيبقى شاهدًا على عظمة العطاء والتضحية من أجل الوطن.

وثمن وزير الأوقاف دور الطرق الصوفية في نشر الذوق الراقي للمديح النبوي الذي يعبر عن التدين المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء يمتلكون مواهب فريدة في هذا المجال، وأعلن سيادته عن خطة الوزارة لاستضافة فرق إنشاد من سيناء في مختلف احتفالاتها، مع تكوين فريق للإنشاد الديني من أبناء المحافظة.

لوحة فنية والعباءة السيناوية لوزير الأوقاف

قدم مجدي رزق سلامة، والد الشهيد أمير مجدي رزق سلامة، أحد شهداء مسجد الروضة الأبرار، لوحة فنية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقد رسم اللوحة بيده وبريشته، تعبيرًا عن مشاعر الوفاء والعرفان تجاه جهود الدولة ورموزها، وتخليدًا لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

وفي مشهد آخر، قلد الشيخُ مسعد أبو جرير وزيرَ الأوقاف العباءة السيناوية في تعبير عريق ومتوارث عندهم لتقليد تلك العباءة للشخصيات ذات القيمة الرفيعة لديهم، وأعرب وزير الأوقاف عن افتخاره العميق بتقليده العباءة السيناوية مؤكدًا أنه يعتبرها من أرفع الأوسمة التي نالها.

هذا التكريم النادر يؤكد تلاحم أهالي سيناء واعتزازهم بتضحيات أبنائهم، وحرصهم على التعبير عن امتنانهم من خلال الفن والإبداع والحفاظ على التقاليد.

أنشطة وزارة الأوقاف:

عرض المركز الإعلامي بالأوقاف إحصائية بأنشطة الوزارة. وهي كما يلي:

أولاً: - في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد 7498 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد 7565 مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، وأمسية ابتهالية.

ثانيًا: - في مجال الأنشطة الدعوية:

نفذت وزارة الأوقاف 132 مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و 1134 درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، إلى جانب تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في 21467 مسجدًا بجميع المديريات، وتنفيذ 5261 ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: - في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 21 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 13 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، وثمانية مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعًا: - في مجال البر وخدمة المجتمع:

وزعت الأوقاف عشرة أطنان من لحوم أضاحي الوزارة في محافظات الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادي الجديد، ليصل إجمالي المُوزّع من يوم 20 من يونيو 2024، إلى تاريخه 293 طنًّا من اللحوم.