لو طفلك عنده نزلة برد.. مشروبات احرصى عليها وأخرى تجنبيها

كتبت مروة محمود الياس

تنخفض شهية الأطفال أثناء الإصابة بدور مرض، وخاصة نزلة البرد، المزعجة التي تسبب لهم الكثير من الأعراض، ووفقا لتقرير نشر في موقعى هيلث لاين الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، و mackoulpediatrics ، فإن الطفل الصغير يمكن أن يتخطى نزلة البرد المزعجة من خلال مجموعة من النصائح والأكلات والمشروبات الصحية التي تخفف من أعراض المرض.

تابع التقرير موضحا أن نزلة البرد عند الأطفال قد تسبب الحمى والإسهال وآلام الجسم والتهابات الحلق والأنف والتعب العام وعدم القدرة على بذل الجهد الكاف المعتاد، كذلك السعال الشديد في بعض الحالات، والبلغم كذلك.

أكلات ومشروبات لعلاج نزلة البرد عند الأطفال وأخرى ابتعدى عنها

