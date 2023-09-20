اليوم السابع
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نصائح لحماية طفلك من نزلات البرد مع تقلبات الطقس

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:00 ص
نصائح لحماية طفلك من نزلات البرد مع تقلبات الطقس طرق العناية بالطفل المصاب بنزلة برد ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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اختلاف وتغيرات فصول السنة تتسبب في زيادة إصابة الأطفال بنزلات البرد، ولذا تسعى جميع الأمهات للتعرف على أفضل النصائح التي يجب اتباعها لتجنب إصابة أطفالهم بنزلات البرد. وحول ذلك أوضحت الدكتورة إيمان علي استشاري طب الأطفال في قصر العيني، أن تقوية مناعة الطفل خلال تقلبات الطقس تعد من أهم النصائح التي تقدم للأم خلال هذه الفترة من تقلبات الطقس، وتجنبها للمعتقدات القديمة غير الصحية والتي تعرض الطفل للكثير من المشاكل الصحية.
 
وأشارت إلى أنه عند ارتفاع حرارة جسم الطفل ليس من الصحي أن يوضع تحت ماء بارد، لأنه يتسبب في إصابة الطفل برعشة شديدة تعرضه لارتفاع أكثر في حرارة الجسم، ولكن الأمر الصحيح هو وضع تحت ماء فاتر فهذه الحيلة تساعد في تنظيم حرارة جسمه. 

وقدمت استشاري طب الأطفال، بعض النصائح الصحية المهمة لتجنب وتفادي إصابة الطفل بنزلات البرد خلال تقلبات الطقس، ومنها: 

-النظافة: 
الاهتمام بتنظيف ايدي الطفل باستمرار تعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص إصابته بنزلات البرد، لأنه يتعامل بشكل ملحوظ بيديه، ولذا عند تنظيفها بإستمرار فأنت تحافظين على صحته. 
 
-ابعديه عن هذه الأشياء: 
يجب تفادى التعرض للتراب او الأدخنة ، لأن الأطفال تتأثر بها بشكل ملحوظ، وهذا يزيد من تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية،  وخصوصا لو كان يعانى من حساسية.
 
-التغذية الجيدة: 
علي الأمهات جميعا الاهتمام بإمداد الطفل بالأطعمة الصحية، التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لديهم، ومنها البطاطا والقرع العسل، والخضراوات.
 
-الرياضة: 
 
وأخيرا ضرورة التعامل السليم مع ارتفاع حرارة جسم الطفل، عن طريق إمداده بالسوائل لأنها لها دور كبير في انخفاض درجة الحرارة. 
 

نزلاد البرد

تقلبات الطقس

الانفلونزا



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