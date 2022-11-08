6 نصائح لوقاية الأطفال من نزلات البرد فى الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

قد يواجه طفلك صعوبة في التكيف مع التغيير في البيئة بسبب انخفاض درجات الحرارة وتلاشي أشعة الشمس، يجب على طفلك تطوير نظام مناعى خلال هذا الوقت من أجل محاربة العديد من الأمراض بما في ذلك الأنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الحلق والتهابات الأذن، يجب أن يكون جهاز المناعة لديهم في حالة تأهب قصوى، إليك بعض النصائح الفعالة التي يجب عليك اتباعها خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

اتبع هذه النصائح لحماية أطفالك في فصل الشتاء



1.الملابس المناسبة

لا تنس حماية رأس طفلك وصدره، سيبقى طفلك دافئًا هذا أمر بالغ الأهمية لأن الأبحاث أظهرت أن رؤوسنا مسئولة عن 30٪ من الحرارة التي نفقدها من أجسامنا ، لا تنسى أن تلبس طفلك بأكمام كاملة وبنطلون كامل الطول.

2. تطهير والحفاظ على النظافة

الحفاظ على نظافة بيئة طفلك وممتلكاته شيء هام لأن جهاز المناعة لديه يحارب العدوى، نظرًا لأن الأطفال يقضون معظم الطقس البارد في الداخل، فمن المهم تنظيف المنزل وتعقيمه بانتظام، خاصة أثناء وبعد العواصف الممطرة عندما يشجع البلل على العدوى الفطرية، شجعهم على الاحتفاظ بأغراضهم، مثل الملابس والجوارب والألعاب والحقائب المدرسية، جافة ونظيفة.

3. تناول الطعام بشكل صحيح

النظام الغذائي الصحي والمتوازن ضروري لتحسين صحة طفلك في هذا الوقت من العام، الأطعمة التي يستهلكها طفلك لها تأثير كبير على جهاز المناعة ، فإن زيادة كمية العناصر المعززة للمناعة في نظامهم الغذائي مثل الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والتوابل، وما إلى ذلك سوف تحميهم من الأمراض.

4. تأكد من أنها رطبة

يعد استهلاك كمية كافية من السوائل أمرًا مهمًا أيضًا خلال موسم البرد هذا، بينما نشعر جميعًا بالعطش في الصيف ونستهلك كميات وفيرة من الماء ، فمن الضروري أيضًا زيادة تناول السوائل في الشتاء، حتى إذا كان طفلك لا يشعر بالعطش ، فإن الحفاظ على رطوبته أمر بالغ الأهمية للصحة العامة خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يحدث الجفاف الشتوي مع ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية نتيجة لانخفاض درجة الحرارة المحيطة.

5. تأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم

يتأثر أداء جهاز المناعة لدينا بشكل كبير بالنوم، تؤثر الاختلافات القوية خلال دورة النوم والاستيقاظ النموذجية على الأنشطة البدنية والعقلية لطفلك بالإضافة إلى معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والمعايير المناعية بما في ذلك إنتاج الكريات البيض والخلية. تحدث حالة التهابية بسبب قلة النوم الجيد، قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة ، مما يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والفيروسات.

6. الحد من تناول الأطعمة السكرية

زيادة استهلاك السكر يؤدي أيضًا إلى حدوث التهاب جهاز المناعة فإن الأطفال الذين يستهلكون الكثير من السكر هم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد وأمراض أخرى، لتقوية جهاز المناعة لديهم ، حاول الحد من تناول السكر للأطفال بعلاج واحد صغير في اليوم.