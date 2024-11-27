كيف تصل للعاصمة الإدارية.. فيديو يرصد وسائل نقل العاصمة الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

حرصت مصر على ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى بشكل خاص ومع المحافظات بشكل عام، حيث تم يتم ربطها بالقاهرة الكبرى من خلال عدد من وسائل النقل منها القطار الكهربائى الخفيف – قطار العاصمة، والذى يعمل الأن بمرحلتيه الأولى والثانية، كما يجرى تشغيل المونوريل – خط العاصمة الاستاد- وجارى تشغيله تجريبى بدون جمهور.

ونشرت وزارة النقل فيديو بعنوان " رحلة مواطن من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة" رصدت من خلاله كل وسائل النقل العام المؤدية إلى العاصمة الإدارية يوميا، وعلى رأسها المترو والقطار الكهربائى الخفيف.

كما شغلت وزارة النقل، خطوط ومسارات حافلات من أنحاء القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأسعار الخطوط الخارجية التى تربط العاصمة بالقاهرة الكبرى تبدأ التذاكر من 20 لـ 30 جنيه.