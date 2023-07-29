وسائل المواصلات للعاصمة الإدارية وأسعارها.. إنفوجراف

كتب ـ سيد الخلفاوى

نرصد فى النقاط التالية، وسائل المواصلات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأسعارها، حيث يبحث الكثير عن كيفية الوصول خاصة مع نقل الوزرارات للحى الحكومى.

القطار المكهرب - الخفيف- هو أهم الوسائل للوصل من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة، وسعر التذكرة 20 جنيها ويتم تخفيضها فى الاشتراكات.

إذا كنت من سكان القاهرة يمكن الوصول للقطار الكهربائي الخفيف من خلال مترو الخط الثالث وأقل تذكرة للمترو 5 جنيهات.

لو كان منزلك بعيدا عن المترو او القطار يمكنك استقلال أكثر من 48 مسارا للأتوبيسات بإجمالي 369 أتوبيسا، موزعة على مدن القاهرة الكبرى وأبعدها بنها.

هناك عدة خطوط أتوبيس لا تتوقف فى الطريق، مثل الخطوط التى تنطلق من أكتوبر.

أسعار ركوب الأتوبيسات من 18 جنيها إلى 45 جنيها حسب المسافة.

هناك أتوبيسات داخلية بالعاصمة تربط أحياء العاصمة وتعمل بالغاز والكهرباء وأغلبها يتحرك من محطة القطار الخفيف وأسعارها 5 جنيهات.

سيكون هناك تطبيقات إلكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الأتوبيسات.

جارى التجهيز لتشغيل 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق إلكترونى.

جارى العمل على تشغيل المونوريل وهو سيربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويسير فى مسار مختلف عن القطار الكهربائى.