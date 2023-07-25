تعرف على خطوط مواصلات العاصمة الإدارية الجديدة وأسعارها

كتب سيد الخلفاوى

نرصد فى النقاط التالية، وسائل المواصلات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأسعارها، حيث يبحث الكثير عن كيفية الوصول خاصة مع نقل الوزرارات للحى الحكومى.

القطار المكهرب - الخفيف- هو اهم الوسائل للوصل من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة، وسعر التذكرة 20 جنيها، ويتم تخفيضها فى الاشتراكات.

إذا كنت من سكان القاهرة يمكن الوصول للقطار الكهربائي الخفيف من خلال مترو الخط الثالث وأقل تذكرة للمترو 5 جنيهات.

اما لو كان منزلك بعيدا عن المترو او القطار يمكنك استقلال أكثر من 48 مسارا للأتوبيسات بإجمالي 369 أتوبيسا، موزعة على مدن القاهرة الكبرى وأبعدها بنها.

هناك عدة خطوط أتوبيس لا تتوقف فى الطريق، مثل الخطوط التى تنطلق من أكتوبر.

أسعار ركوب الاتوبيسات من 18 جنيها إلى 45 جنيها حسب المسافة.

هناك اتوبيسات داخلية بالعاصمة تربط أحياء العاصمة وتعمل بالغاز والكهرباء واغلبها يتحرك من محطة القطار الخفيف واسعارها 5 جنيهات.

سيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

جارى التجهيز لتشغيل 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق الكترونى.

جارى العمل على تشغيل المونوريل وهو سيربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويسير فى مسار مختلف عن القطار الكهربائى.