اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة فورا.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:10 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة فورا.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس السيسى اليوم، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدى البلدين.

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المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات فى الأراضى الفلسطينية

أكد الزعيمان ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية

شدد الزعيمان على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة 2 ديسمبر بالقاهرة فى تحقيق أهدافه

أكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

شددا على الدور المحورى لوكالة "الأونروا" فى هذا الإطار

ثمن الرئيس السيسى الجهود الأردنية المستمرة لتقديم الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين

أكد العاهل الأردنى تقدير بلاده للجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى القطاع

أكد الرئيس والعاهل الأردنى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يعتبر أساسياً لتنفيذ حل الدولتين

كما ناقش الزعيمان أيضاً الأوضاع فى لبنان وأكدا الترحيب بوقف إطلاق النار

شدد الزعيمان على حرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق  ورفضهما لأى اعتداء عليه

وأكدا أهمية تحلى كل الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجارى فى المنطقة

اللقاء شهد تأكيد الجانبين عمق العلاقات الثنائية وحرصهما على تعزيزها فى مختلف المجالات







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