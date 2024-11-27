الإسكان: بيع 90 ألف كراسة شروط سكن لكل المصريين5 خلال 24 ساعة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال اليوم الأول لفتح باب شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالإعلان متوافرة بأعداد كبيرة في جميع مكاتب البريد المميكن المعلن عنها، مشددًا على الاستمرار في طباعة كراسة الشروط وتوريدها لمكاتب البريد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين، وتسهيل حصول الجمهور عليها بسهولة ويسر.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم بيع 90 ألف كراسة شروط خلال اليوم الأول من طرح الكراسة بمكاتب البريد لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، وسدد 18 ألف مواطن مقدم جدية الحجز.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أن لجنة الرصد والمتابعة الخاصة بالإعلان الجديد رصدت زحامًا شديدًا أمام مكاتب البريد المتاح بها كراسات الشروط خلال اليوم الأول، وهو أمر غير مبرر، خاصة أن الإعلان مستمر لمدة شهر كامل وحتى 24 ديسمبر 2024، كما أن كراسات الشروط متوافرة بكثرة في مكاتب البريد.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن توقيت شراء كراسة الشروط لن يؤثر مطلقًا على الأولوية الخاصة بالمواطن، حيث يطبق الصندوق نظامًا محددًا لترتيب أولويات المتقدمين، حيث يأتي المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قرر زيادة عدد مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 400 مكتب بريد بدلًا من 350 مكتب بريد، وذلك كحل سريع وفوري لأزمة التزاحم أمام مكاتب البريد، ومحاولة للتيسير على المواطنين وضمان حصولهم جميعًا على كراسة الشروط بسهولة ويسر، ويمكن التعرف على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الرابط الإلكتروني https://bitly.cx/QfOJhy.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن لجنة الرصد والمتابعة تعاملت مع عدد من الشكاوى حول بعض المكاتب والأفراد الذين يدعون قدرتهم على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد، أو تحصيل مبالغ مالية نظير إعداد ملفات التقديم للمواطنين بصورة مخالفة للحقيقة.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق تعامل بحزم مع هذه الشكاوى، حيث اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرا ضد مكتب بالعبور، وجار تحرير عدد من المحاضر ضد باقي المكاتب والشركات التي تستغل اهتمام المواطنين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وتسعى لتحصيل أموال منهم أو النصب عليهم.

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.