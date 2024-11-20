محرمات ابتعد عنها لو بتقدم على شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5

كتب أحمد حسن

وضع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بعض الشروط التي من شأنها، تحد من ظاهرة المتاجرة بوحدات الإسكان، فضلا عن أنها تكون العائق أمام أي تلاعب للحصول على وحدات ليس من حق المتقدم بسبب سبق الاستفادة.. ومن هذه الشروط أو المحرمات..

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون (المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة - إن وجد - من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومى أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهر - جاهزة للاستلام) لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.