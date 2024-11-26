الإسكان: طرح كراسات سكن لكل المصريين 5 لمدة شهر وأولوية تسليم الوحدات بشروط

كتب محمد شعلان

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5" بدأ من اليوم، وقبل أسبوع كان متاح التقديم لذوي الهمم لطرح أكثر من 78 ألف وحدة جديدة فى مختلف المحافظات، مؤكدا أن الوحدات تتوافق مع مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن طرح شقق "سكن لكل المصريين 5" يتوافق مع شرائح المجتمع من سن 21 إلى 58 سنة، لافتا إلى أن الطرح هو الخامس يوفر وحدات سكنية لفئات كثيرة من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وتابع: "طرح كراسات الشروط متاح لمدة شهر من الآن حتى 24 ديسمبر، وبدأنا بذوي الهمم قبل أسبوع، حتى لا يكون هناك تزاحم، وتم بيع حوالي 43 ألف كراسة، مشيرا إلى أن الإقبال كان كبير، وهناك أكثر من 8 آلاف عميل دفعوا مقدمة جدية الحجز".

وتابع: تم ملاحظة التزاحم على مكاتب البريد، رغم أن الأسبقية فى تسليم الوحدات ليس بشراء كراسات الشروط، ولكن هناك أولويات أخرى لتسليم الوحدات.