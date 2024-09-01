أفضل دواء.. هذا ما يفعله الضحك والفكاهة يوميًا بقلبك ووزنك

كتبت فاطمة خليل

الضحك هو أفضل دواء، فعندما تضحك، يفرز جسمك الإندورفين، وهي المواد الكيميائية التي تمنحك شعورًا جيدًا والتي تقلل التوتر بشكل طبيعي وتحسن مزاجك، بضع لحظات من الضحك الحقيقي يمكن أن تجعلك تشعر بالخفة والسعادة والراحة، بحسب موقع تايمز ناو.

والضحك مسكن طبيعي للتوتر، فإن الضحك مفيد أيضًا لقلبك، عندما تضحك، تتمدد الأوعية الدموية لديك، مما يحسن تدفق الدم ويقلل الضغط على قلبك. إنه مشابه لتأثيرات التمرين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكن أن يؤدي هذا التحسن في الدورة الدموية إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

حتى بضع دقائق فقط من الضحك يوميًا يمكن أن تحدث فرقًا إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة وسهلة لتحسين صحة قلبك، فإن إضافة المزيد من الضحك إلى حياتك يمكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

تعزيز جهاز المناعة

هل تعلم أن الضحك يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك؟ قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الدراسات تظهر أن الضحك يعزز إنتاج الأجسام المضادة، التي تساعد جسمك على محاربة العدوى وهذا يجعل من السهل على جهاز المناعة لديك الدفاع عن نفسه ضد الفيروسات والبكتيريا.

كما يزيد الضحك من إنتاج الخلايا التائية، وهي ضرورية لمهاجمة مسببات الأمراض الضارة. في المرة القادمة التي تشعر فيها بزكام قادم، لماذا لا تحاول مشاهدة مقطع فيديو مضحك أو قضاء بعض الوقت مع أشخاص يجعلونك تضحك؟ قد يعطي هذا لجهاز المناعة لديك الدفعة التي يحتاجها.

إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر للضحك، فإليك هذا السبب: الضحك يمكن أن يحرق السعرات الحرارية.

في حين أنه ليس بديلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام، فإن الضحك لمدة 10-15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية.

بمرور الوقت، يمكن أن يتراكم ذلك، مما يجعل الضحك طريقة خفيفة وممتعة لتكملة نمط حياة صحي.

أضف المزيد من الضحك إلى يومك

شاهد عرضًا مضحكًا: سواء كان مسلسلًا كوميديًا أو عرضًا كوميديًا أو فيلمًا كوميديًا، خذ بعض الوقت للضحك مع برامجك المفضلة.

شارك النكات مع الأصدقاء: حافظ على الأمور خفيفة من خلال مشاركة النكات أو القصص المضحكة مع الأصدقاء. الضحك معدٍ، وهو أفضل عندما تكون مع الآخرين.

اقضِ بعض الوقت مع الأطفال: يتمتع الأطفال بقدرة طبيعية على الضحك وإيجاد المتعة في أبسط الأشياء. اقضِ بعض الوقت مع الصغار، ودع ضحكهم يلهم ضحكك.

اضحك على نفسك: لا تخف من رؤية الفكاهة في أخطائك أو لحظاتك المحرجة. يمكن أن يقلل الضحك على نفسك من التوتر ويساعدك على تقبل عيوب الحياة.

