توصيات مهمة من الزراعة لمزارعى البنجر.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

أولاً الأراضي القديمة:

العروة المبكرة لمحصول بنجر السكر "زراعات أغسطس":

1- إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدوياً ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

العروة المتوسطة لمحصول بنجر السكر "زراعات سبتمبر":

2- إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

3- إجراء العزقة الثالثة بعد 20- 25 يوماً من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

العروة المتأخرة "زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر":

4- يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالجورة على أن يسبقه عملية الخربشة لإزالة الحشائش.

5- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى "45 وحدة أزوت / فدان".

6- إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات “تكبيشا ” ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.