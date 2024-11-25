رئيس هيئة الدواء المصرية: مدينة الدواء توفر الأدوية المحلية لاستدامة الخدمة الطبية

كتب وليد عبد السلام

اصطحب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، "سيليندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا في جولة تفقدية بمصنع جيبتو فارما في مدينة الدواء المصرية، بحضور الدكتور عمرو ممدوح، المدير التنفيذي لمدينه الدواء.

وأكد رئيس هيئة الدواء فى كلمته التي ألقاها أمام الوزيرة البوليفية، عمق الروابط بين البلدين، وأشاد بالمقومات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر بالقطاع الدوائي، وما شهده القطاع من نمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تصبح الدولة الأولي إقليمًيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت ،%91.3 وهذا الإنجاز لم يمر – أبدا - دون إشادة، حيث أعلنت وكالة فيتش أن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا في ظل ما تبذله هيئة الدواء المصرية لتلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية، مما يعزز مكانتها كجهة تنظيمية يمكن للبلدان الأخرى الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية الدوائية، وهو الأمر الذي تم تحقيقه بالفعل لدي عدد من الدول بأفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وأعربت وزيرة خارجية بوليفيا عن إعجابها بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في صناعة الدواء، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، وأكدت أن مصر تطورت كثيرا وتعلن عن نفسها كواحدة من الدول الكبيرة في إنتاج الأدوية، وأن زيارتها الحالية ليست بهدف استيراد أدوية من مصر فقط، لكن هناك هدف آخر وهو توطين صناعة الدواء في بوليفيا، وأوضحت أن بوليفيا بها العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، ويمكن توقيع اتفاقيات شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال.

كما نقلت وزير خارجية بوليفا تحية شعب بوليفيا ورئيس جمهوريتها إلى الشعب المصري، وأكدت على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي امتدت لأكثر من 64 عاما، وأكدت أن هذه الزيارة هي الأهم في تاريخ العلاقة بين البلدين، وأكدت أن وزيرة صحة بوليفيا ستزور مصر قبل نهاية العام الجاري لتعميق التعاون في المجال الصحي، واختتمت حديثها قائلة: "نعلم بعد المسافة بين مصر وبوليفيا لكن عندنا توجد الرغبة لا توجد حدود ومسافات".



ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو ممدوح، الدير التنفيذي لجيبتو فارما، أن القوة الإنتاجية للمدينة بعد تشغيلها بشكل كامل سوف تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون عبوة سنويا، وأن الإنتاج الفعلي حاليا يبلغ 65 مليون سنويا، وبنهاية العام الجاري سيصل عدد المستحضرات التي تنتجها المدينة إلى 95 مستحضر، وأنه يتم التصدير حاليا ل 8 دول.

وأكد السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، أن الدواء المصري يتمتع بجودة عالمية وأسعار تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، وبالتالي فإن هذه الميزة التنافسية تفتح الأسواق اللاتينية أمامه، وتتكامل الجهود بين كل أجهزة الدولة للوصول إلى تحقيق الزيادة المنشودة في صادرات الدواء.



تأتي هذه الزيارة كخطوة جديدة نحو شراكة استراتيجية بين مصر وبوليفيا، تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة لشعبي البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء.



جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقًا من ريادتها الإقليمية، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.