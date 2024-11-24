نائب محافظ الجيزة تشدد على نواب الأحياء بتحسين مستوى النظافة ومنع الإشغالات

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لقاءً مع نواب رؤساء أحياء (إمبابة، والمنيرة الغربية، والهرم، والوراق، والعجوزة، وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور)، وذلك لتكليفهم بمهام عملهم الجديدة، والاستماع لهم وبحث متطلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش بالمحافظة.

جاء ذلك بعد قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإجراء حركة التنقلات والتغيرات لعدد من نواب رؤساء الأحياء.

وخلال اللقاء، نقلت النائبة توجيهات محافظ الجيزة للنواب الجدد بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشددت هند عبد الحليم على النواب الجدد بالتعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة، على رأسها الاهتمام بملفات منع التعديات على أراضى أملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وتطرقت نائب المحافظ، إلى أهمية حصر موارد الأحياء وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميداني والإشراف الشخصي على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدة على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم.