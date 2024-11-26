من أول أيام الحمل وحتى الولادة.. روشتة للعناية بصحة الأم والجنين

كتبت فاطمة ياسر

الحمل من الفترات التى تحتاج عناية خاصة من المرأة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الصحية طول فترة الحمل إلي الولادة، وطرق حماية صحة الجنين، وفقا لتصريح من الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس.



أكد استشاري النساء والتوليد، أن الحامل يجب أن تتعرف علي مراحل الحمل المختلفة والتغيرات التي تمر بها، والتعرف على مراحل الحمل، وهى:

-أول ثلاثة أشهر من الحمل

ينمو الجنين بسرعة خلالها، ويبدأ في تطوير المخ، والنخاع الشوكي والأعضاء الأساسية والقلب.

-الثلث الثاني من الحمل

خلال هذه الشهور يمكنك التعرف علي جنس الجنين، والقيام بإجراء 4D للاطمئنان علي صحة الجنين، وفحصه بشكل واضح، والاطمئنان على صحة الأعضاء الداخلية له، كما أن فى هذه الفترة يبدأ الجنين بالحركة داخل الرحم.

-الثلث الأخير من الحمل

تتعرض الحامل لزيادة الوزن والشعور بالتعب والإرهاق والسبب كبر حجم الجنين، الذي بدأ في الشعور بالضوء والقيام ببعض الحركات داخل الرحم، ومنها فتح وغلق العين والحركة بشكل ملحوظ خلال الأشعة التليفزيونية.

-قبل الولادة بأيام..

مع اقتراب الولادة تبدأ مرحلة الاستعداد، أو استعداد الجنين للنزول وتشعر الحامل بألم وثقل في الحوض، وانتفاخ قدميها والشعور بانقباضات يصعب تحملها.

وقدم استشاري النساء والتوليد، العديد من النصائح الصحية الهامة التي يجب علي الحامل اتباعها خلال فترة الحمل، للحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية لها وللجنين، ومن ضمنها التالي:

نصائح للحامل



-أخذ الفيتامينات الموصوفة بشكل يومي.

-الحرص على التغذية الصحية والتخلي عن المأكولات والمشروبات المضرة كالمشروبات الغازية.

-مراقبة حركة الجنين وخاصة خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

-الحصول على قسط كاف من النوم.

-الحصول على لقاح الانفلونزا، وخاصة خلال فصل الشتاء.

-الانتباه لأعراض الولادة المبكرة.

