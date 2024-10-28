أول 1000 يوم.. 6 نصائح أساسية لرعاية الأطفال حديثى الولادة

كتب - حسام الشقويرى

إن أول ألف يوم من الحمل وحتى عيد ميلاد الطفل الثاني هي فترة بالغة الأهمية؛ فخلال هذه الفترة، يخضع دماغ الطفل لتطور سريع، مما يضع الأساس لصحة طفلك وسلوكه وتعلمه مدى الحياة، إذا كنت أحد الوالدين أو أحد الوالدين المحتملين، وتشعر بالقلق و ليس لديك فكرة عن كيفية تحقيق أقصى استفادة من "نافذة الفرصة" التي تمتد لألف يوم وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ضمان التغذية الصحيحة أثناء الحمل



يبدأ نمو الطفل في الرحم، ومن ثم تلعب تغذية الأم دورًا محوريًا. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك ما يجب التركيز عليه:

حمض الفوليك : ضروري لمنع العيوب الخلقية. تناولي الخضروات الورقية والفاصوليا والحبوب المدعمة.

الحديد : يساعد على تدفق الأكسجين إلى دماغ طفلك بشكل سلس. أدرجي السبانخ والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون في نظامك الغذائي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية : تدعم نمو الدماغ. تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون وبذور الكتان والجوز من المصادر الرائعة لهذه الأحماض.

نصيحة عملية : تأكدي من أن الفيتامينات التي تتناولينها قبل الولادة تحتوي على حمض الفوليك والحديد، وفكري في تناول مكملات أوميجا 3 في حالة عدم تناولك كمية كافية من الأسماك.

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الفائق لطفلك



يُنصح بشدة بالرضاعة الطبيعية لأنها توفر التغذية المثالية لنمو طفلك وتطوره وتعزز جهازه المناعي. يحتوي حليب الأم على أحماض دهنية حيوية مثل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الذي يساعد على نمو دماغ الطفل وبصره.

الأطعمة الصلبة: المرحلة التالية



مع نمو طفلك واستعداده لتناول الأطعمة الصلبة، قدمي له خيارات غنية بالعناصر الغذائية لمواصلة دعم نموه. يحتاج الأطفال الصغار إلى:

الحديد يقدم الأطعمة الغنية بالحديد مثل العدس والبيض والحبوب المدعمة.

يُعد الزنك والبروتين من العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها النظام الغذائي لطفلك، مثل الدجاج والفاصوليا والزبادي.

الدهون الصحية التي تعد الأفوكادو وزبدة الجوز والأسماك خيارات ممتازة لها.

نصيحة عملية : عند تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك، ابدئي بالحبوب واللحوم المهروسة لضمان حصول طفلك على ما يكفي من الحديد. وفي الأمد البعيد، تأكدي من أن وجبات طفلك متوازنة وتحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة.

الحماية من الأمراض بالتطعيمات



تلعب التطعيمات دورًا رئيسيًا في حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وفي تهيئة مستقبل صحي من خلال تعزيز مناعتهم . يوصى بإعطاء طفلك حديث الولادة لقاح التهاب الكبد B خلال أول 24 ساعة من الولادة. يجب إعطاء بعض اللقاحات الأخرى مثل لقاح الكزاز والسعال الديكي (DTaP) ولقاح شلل الأطفال ولقاح فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV) ولقاح المكورات الرئوية (PCV) ولقاح الفيروس العجلي ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) وغيرها، خلال الأشهر القليلة الأولى، بما في ذلك جرعات معززة في بعض الحالات.

خلق بيئة محفزة



كما تعلمون بالفعل، تنمو أدمغة الأطفال من خلال التفاعل مع محيطهم. فالأنشطة البسيطة مثل التحدث والقراءة والغناء لطفلك تحفز حواسه وتشجع على النمو الإدراكي الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأنشطة مثل الزحف والمشي واللعب في الهواء الطلق طفلك أيضًا على تحفيز النمو العقلي الضروري.

تحسين نوم الطفل



الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر مهم في كل الأعمار، وخاصة بين الرضع والأطفال الصغار. يساعد النوم المناسب على التطور المعرفي للطفل ، بما في ذلك التعلم والذاكرة. في حين أن الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر ينامون عادة لمدة تتراوح من 15 إلى 18 ساعة في اليوم، ومع نمو طفلك، سينخفض وقت نومه وقد يتراوح حول 12 ساعة في اليوم بعد عيد ميلاده الأول.