محافظ القاهرة: نقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته أمانة شبرا لحزب مستقبل وطن بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من المتميزين والموهوبين من ذوى القدرات الخاصة.



وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال الحفل أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .



وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى.