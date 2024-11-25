اليوم السابع
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وزارة التضامن تشهد احتفالية تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة لسوق العمل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:49 م
وزارة التضامن تشهد احتفالية تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة لسوق العمل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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شهدت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية تخريج الدفعة الثالثة من برنامج SEED، الذي تنظمه مؤسسة “حلم”، حيث تم تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة من إتمام البرنامج بنجاح.

وأقيم الحفل بحضور مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة وشركاء البرنامج حيث تم الوصول إلى أفراد من 27 محافظة في جميع أنحاء مصر.

وأضافت مها هلالى أن أكثر من 40% من خريجي البرنامج في العامين الماضيين تمكنوا من الحصول على وظائف خلال ستة أشهر فقط من إنهاء التدريب، مما يعكس نجاح البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل مؤكده على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من خلال منصة “تأهيل”، التي تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل لافته إلى الحقوق التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددةً على أن توفير فرص العمل لهم ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع.

ونقلت هلالي تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتهنئتها للخريجين على إنجازاتهم، متمنيةً لهم مستقبلاً مشرقًا مليئًا بالفرص والتحديات، كما توجهت بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في نجاح هذا البرنامج، مؤكدة الالتزام المستمر بتحقيق الشمولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.


 







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