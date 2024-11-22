محافظ القاهرة: ننسق مع تجار سوق العبور لعرض منتجاتهم بسوق اليوم الواحد

كتب سيد الخلفاوى

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ثان أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتى تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجوار ركن فاروق بحلوان لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة تشهد اليوم إقامة سوقين من أسواق اليوم الواحد، أحدهما الذى تم افتتاحه اليوم بحلوان ، والثانى أمام مسجد آل رشدان الذى افتتح الجمعة الماضية، مضيفًا أن الاسبوع القادم سيشهد افتتاح ثالث أسواق اليوم الواحد بالأميرية ، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص ، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، وأن معروضات أسواق اليوم تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي بمدينة نصر لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات التى تصل إلى أكثر من 30% عن مثيلاتها فى السوق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط الا تقل أسعار المنتحات عن 30% من مثيلاتها فى السوق.

وأضاف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة ، مضيفًا أن السوق الذى شارك فيه أكثر من 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات، جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.

وعلى هامش السوق قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بحملة توعية تحت شعار " نحو أسلوب حياة صحى " بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك ، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ود. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



افتتاح سوق اليوم الواحد



أسعار المكرونات



متابعة أسعار البيض فى سوق اليوم الواحد