مجمعات مواقف المريوطية الجديدة تواجه عشوائية السرفيس بالجيزة

كتبت - مرام محمد

عملت محافظة الجيزة على إنهاء كل صور القبح والإهمال التي عرفت بها ترعة المريوطية ومحيطها لسنوات طوال، وذلك بتحويلها من مقلب قمامة ومخلفات إلى منطقة حيوية تضم كورنيش سياحى وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية وبارتشينات لمطاعم وكافيهات نموذجية.

وتضمن مخطط تطوير ترعة المريوطية ومحيطها، التصدي للمواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف، وذلك باستغلال مساحات من مسار الترعة المغطاة في إنشاء مواقف سرفيس نموذجية تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة وتوفر خدمة حضارية للمواطنين.

جاءت أبرز مواقف السرفيس التي تم افتتاحها وتشغيلها في القطاعات المغطاة من ترعة المريوطية، مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي، وذلك بمسار الترعة من شارع الهرم في اتجاه الجنوب، ومجمع مواقف سرفيس المريوطية، الواقع أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

وتواصل المحافظة خطواتها في رفع كفاءة منظومة السرفيس، لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ومواجهة ما تسببه المواقف العشوائية من فوضى بالشوارع والطرق الحيوية، وذلك بتطوير مواقف سيارات السرفيس القائمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة بها، وإنشاء مواقف سرفيس نموذجية جديدة في الأراضي الفضاء وأسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة.



