مواقف المريوطية الجديدة تقضى على عشوائية السرفيس فى الجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

استهدفت محافظة الجيزة خلال تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية إحداث تطوير شامل ومتكامل يتناسب مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات وقائم على مجموعة من الثوابت، منها أن منطقة المريوطية تعد إحدى المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، لهذا نفذت المحافظة بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خطة تنموية شاملة لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة بالكامل والقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية التي تعاني منها نتيجة للوقوف العشوائي لسيارات السرفيس والميكروباص.

نجحت المحافظة في إحداث طفرة في منظومة المواقف والحد من المواقف والساحات العشوائية في نطاق المنطقة بالكامل، وذلك باستغلال المساحات المغطاة من الترعة في إقامة مواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضاري لا يتعارض مع اعتبارات حركة المرور والأمن العام، بغرض القضاء على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة بإقامة بوابات إلكترونية لإحكام الرقابة وضبط حركة الدخول والخروج من المواقف، إلى جانب إحكام السيطرة على حركة المواصلات وتأمينها، ومراقبة تنفيذ تعريفة الركوب المحددة.

شهد محور المريوطية حتى الآن إنشاء وتشغيل مجمعين لمواقف السرفيس أعلى القطاعات المغطاة لترعة المريوطية، نوضح تفاصيلها في السطور التالية:

1- مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي

-تم تشييده ضمن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ترعة المريوطية، وذلك بمسار الترعة من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب.

-يقام على مساحة 6300م2 ويستوعب 225 سيارة سرفيس.

-استهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

-يخدم الموقف خطوط شبرامنت، وأبو صير، وسقارة، والسيدة عائشة، وكارفور، والتجمع الخامس، وزهراء مدينة نصر، ومنيب دائرى، وغيرها من الخطوط الأخرى.

2- مجمع مواقف المريوطية الحضاري الجديد

-يأتى المجمع ضمن أعمال مشروع تطوير أعلى القطاعات المغطاة لترعة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل.

-روعى في تنفيذ الموقف توفير كافة الخدمات والتسهيلات لمرتاديه لتلافي الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

-يعد الموقف نموذج حضاري لخدمة أهالي محافظة الجيزة والمترددين على المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها.

-يقام المجمع على إجمالى مساحة 9400م2 مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية وهى:

1- القسم الأول موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري).

2- القسم الثانى ساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

3- القسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

- يخدم الموقف خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).