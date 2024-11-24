تنطلق 1 ديسمبر.. جدول امتحان نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، بعد تعديلها، لتنطلق من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024، منبهة جميع الإدارات بالالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة بعد التعديل على النحو التالي:

-الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسى 2024,2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، إذ وجهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه.

وشددت الوزارة، على أنه يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على يعقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.